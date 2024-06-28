У Києві жінка загинула під колесами вагона метро на станції "Золоті ворота" – фото

Пасажир потрапив під потяг на станції "Золоті ворота"

Станція Золоті ворота (Фото: Мир метро)

У Києві другий день поспіль під потяг метро потрапляє людина – як і вчора зачинено на вхід чотири станції. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Згодом рух потягів відновили, з-під вагона деблокували тіло жінки.

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Людина потрапила під потяг на станції "Золоті ворота". На місці працюють медики та правоохоронці.

Рух поїздів на лінії організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".

Станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та вузол пересадки "Золоті ворота" – "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів.

ДОПОВНЕНО о 12:21. Рятувальники дістали з-під потяга тіло жінки.

"На станції метро "Золоті Ворота" жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

З 3 червня у Києві змінено графіки руху поїздів метро – інтервали сягають чотирьох хвилин у години пік. Київський метрополітен раніше анонсував, що це доведеться зробити через брак кадрів.

Учора, 27 червня, пасажир потрапив під потяг на станції "Університет".

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