У Києві людина потрапила на колії метро: зачинено на вхід дві станції

Пасажир потрапив на колії на станції "Університет", на місці працюють правоохоронці

Фото: КМВА

У Києві людина потрапила на колії метро, через що станції "Театральна" та "Університет" тимчасово зачинені для входу пасажирів. Про це повідомляє Kyiv Metro Alerts.

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Зазначається, що пасажир потрапив на колії на станції "Університет".

Станції "Театральна" та "Університет" тимчасово зачинені для входу пасажирів.

Рух поїздів "червоною" лінією здійснюється між станціями "Академмістечко" — "Вокзальна" та "Хрещатик" — "Лісова".

28 червня 2024 року жінка потрапила під потяг на станції "Золоті ворота". Згодом рятувальники дістали її тіло.

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