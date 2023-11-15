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В Киеве демонтировали памятник Пушкину — фото

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 12:40
В Киеве демонтировали памятник Пушкину — фото - Фото
Демонтаж памятника Пушкину (Фото: Катерина Пешко/Facebook)

В Киеве на Берестейском проспекте демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил советник городского головы столицы Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, после разрешения от Кабинета министров городские чиновники смогли одобрить решение о демонтаже памятника Пушкину.

Он был расположен в сквере на Берестейском проспекте напротив парка Киевского политехнического института.

После начала большой войны памятник Пушкину неоднократно обливали краской и писали на постаменте требования снести его.

Демонтаж памятника Пушкину (Фото: Катерина Пешко/Facebook)

  • В сентябре Минкульт инициировал изъятие памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям.
  • В октябре активисты повесили на памятник Пушкину яркую демаскирующую сетку, чтобы напомнить обществу и властям, что символы российского империализма до сих пор есть в городах, и ускорить процесс дерусификации. Однако в тот же вечер сетка исчезла, на ней нашли открытку с текстом: "Что за глупость бороться с памятниками, а не с коррупционерами. Мы, жители района, против сноса".
  • 9 ноября в КГГА сообщили, что в столице уже снесли более 60 объектов, "подлежащих устранению из публичного пространства". На очереди – еще 56.

Читайте также: В Киеве и других городах теперь можно демонтировать памятники Пушкину и Щорсу 

Дмитрий Гриниченко
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