В Киеве демонтировали памятник Пушкину — фото
15.11.2023, 12:40
Демонтаж памятника Пушкину (Фото: Катерина Пешко/Facebook)
В Киеве на Берестейском проспекте демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил советник городского головы столицы Дмитрий Белоцерковец.
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По его словам, после разрешения от Кабинета министров городские чиновники смогли одобрить решение о демонтаже памятника Пушкину.
Он был расположен в сквере на Берестейском проспекте напротив парка Киевского политехнического института.
После начала большой войны памятник Пушкину неоднократно обливали краской и писали на постаменте требования снести его.
- В сентябре Минкульт инициировал изъятие памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям.
- В октябре активисты повесили на памятник Пушкину яркую демаскирующую сетку, чтобы напомнить обществу и властям, что символы российского империализма до сих пор есть в городах, и ускорить процесс дерусификации. Однако в тот же вечер сетка исчезла, на ней нашли открытку с текстом: "Что за глупость бороться с памятниками, а не с коррупционерами. Мы, жители района, против сноса".
- 9 ноября в КГГА сообщили, что в столице уже снесли более 60 объектов, "подлежащих устранению из публичного пространства". На очереди – еще 56.
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