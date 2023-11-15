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У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну — фото, відео

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 12:40
У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну — фото, відео - Фото
Демонтаж пам'ятника Пушкіну (Фото: Катерина Пєшко/Facebook)

У Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Про це повідомив радник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець.

За його словами, після дозволу від Кабінету міністрів міські чиновники схвалили рішення про демонтаж пам'ятника Пушкіну.

Він був розташований у сквері на Берестейському проспекті навпроти парку Київського політехнічного інституту.

Після початку великої війни пам'ятник Пушкіну неодноразово обливали фарбою і писали на постаменті вимоги знести його.

Демонтаж памятника Пушкину (Фото: Катерина Пешко/Facebook)

  • У вересні Мінкульт ініціював вилучення пам'ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам.
  • У жовтні активісти повісили на пам'ятник Пушкіну яскраву демаскуючу сітку, щоб нагадати суспільству і владі, що символи російського імперіалізму досі є в містах, і прискорити процес дерусифікації. Однак того ж вечора сітка зникла, на ній знайшли листівку з текстом: "Що за дурість боротися з пам'ятниками, а не з корупціонерами. Ми, мешканці району, проти знесення".
  • 9 листопада в КМДА повідомили, що в столиці вже знесли понад 60 об'єктів, які "підлягають усуненню з публічного простору". На черзі – ще 56.

Читайте також: У Києві та інших містах тепер можна демонтувати пам'ятники Пушкіну та Щорсу

Дмитро Гриниченко
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