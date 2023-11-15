У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну — фото, відео

У Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Про це повідомив радник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець.

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За його словами, після дозволу від Кабінету міністрів міські чиновники схвалили рішення про демонтаж пам'ятника Пушкіну.

Він був розташований у сквері на Берестейському проспекті навпроти парку Київського політехнічного інституту.

Після початку великої війни пам'ятник Пушкіну неодноразово обливали фарбою і писали на постаменті вимоги знести його.

У вересні Мінкульт ініціював вилучення пам'ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам.

У жовтні активісти повісили на пам'ятник Пушкіну яскраву демаскуючу сітку, щоб нагадати суспільству і владі, що символи російського імперіалізму досі є в містах, і прискорити процес дерусифікації. Однак того ж вечора сітка зникла, на ній знайшли листівку з текстом: "Що за дурість боротися з пам'ятниками, а не з корупціонерами. Ми, мешканці району, проти знесення".

9 листопада в КМДА повідомили, що в столиці вже знесли понад 60 об'єктів, які "підлягають усуненню з публічного простору". На черзі – ще 56.

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