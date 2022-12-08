В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы, в том числе бульвар Дружбы народов

В Киеве изменили названия 32 улиц, переулков и бульваров, наименования которых связаны с Россией и советским прошлым. Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета.

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Столичный бульвар Дружбы народов переименован в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице уже переименовано 237 городских объектов.

На сегодняшнем заседании Киевсовета приняли новые названия для еще 32 городских объектов:

Голосеевский район

улицу Холмогорскую – в улицу Владимира Самойленко;

переулок Василия Жуковского – в переулок Леопольда Ященко;

улицу Маршала Говорова – в улицу Генерала Момота.

Дарницкий район

переулок Энгельса – в переулок Богдана-Игоря Антонича;

переулок Тургенева – в переулок Александра Барвинского;

улицу Энгельса – в улицу Афанасия Сластиона.

Деснянский район

улицу Кутузова – в улицу Ивана Кожедуба;

улицу Суворова – в улицу Сергея Котенко;

улицу Академика Курчатова – в улицу Ореста Левицкого.

Печерский район

улицу Николая Раевского – в улицу Павла Загребельного;

бульвар Дружбы народов – в бульвар Николая Михновского.

Подольский район

переулок Одоевского – в переулок Александра Воинова;

улицу Достоевского – в улицу Энди Уорхола;

улицу Орскую – в улицу Василия Мовы.

Святошинский район

улицу Пришвина – в улицу Ивана Труша;

улицу Михаила Светлова – в улицу Александра Дорошкевича;

улицу Василия Алексухина – в улицу Степана Чобану;

улицу Генерала Авдеенко – в улицу Геннадия Матуляка;

улицу Генерала Потапова – в улицу Василия Доманицкого;

улицу Яснополянскую – в улицу Клима Чурюмова;

улицу Семьи Сосниных – в улицу Ивана Дзюбы.

Соломенский район

улицу Ульяны Громовой – в улицу Екатерины Ступницкой;

улицу Юлиуса Фучика – в улицу Карела Чапека;

улицу Зои Космодемьянской – в улицу Софии Галечко;

улицу Металлистов – в улицу Михаила Брайчевского;

улицу Качалова – в улицу Владимира Качалы.

Шевченковский район

улицу Тешебаева – в улицу Александра Бринжалы;

улицу Толбухина – в улицу Василия Данилевича;

переулок Крыловского – в переулок Архитектора Ивана Зарудного;

переулок Толбухина – в переулок Михаила Ялового;

улицу Академика Грекова – в улицу Родины Глаголевых;

улицу Кирпоноса – в улицу Всеволода Петрива.

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Наталія Медведєва

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