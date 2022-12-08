В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы, в том числе бульвар Дружбы народов
В Киеве изменили названия 32 улиц, переулков и бульваров, наименования которых связаны с Россией и советским прошлым. Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета.
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Столичный бульвар Дружбы народов переименован в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице уже переименовано 237 городских объектов.
На сегодняшнем заседании Киевсовета приняли новые названия для еще 32 городских объектов:
Голосеевский район
улицу Холмогорскую – в улицу Владимира Самойленко;
переулок Василия Жуковского – в переулок Леопольда Ященко;
улицу Маршала Говорова – в улицу Генерала Момота.
Дарницкий район
переулок Энгельса – в переулок Богдана-Игоря Антонича;
переулок Тургенева – в переулок Александра Барвинского;
улицу Энгельса – в улицу Афанасия Сластиона.
Деснянский район
улицу Кутузова – в улицу Ивана Кожедуба;
улицу Суворова – в улицу Сергея Котенко;
улицу Академика Курчатова – в улицу Ореста Левицкого.
Печерский район
улицу Николая Раевского – в улицу Павла Загребельного;
бульвар Дружбы народов – в бульвар Николая Михновского.
Подольский район
переулок Одоевского – в переулок Александра Воинова;
улицу Достоевского – в улицу Энди Уорхола;
улицу Орскую – в улицу Василия Мовы.
Святошинский район
улицу Пришвина – в улицу Ивана Труша;
улицу Михаила Светлова – в улицу Александра Дорошкевича;
улицу Василия Алексухина – в улицу Степана Чобану;
улицу Генерала Авдеенко – в улицу Геннадия Матуляка;
улицу Генерала Потапова – в улицу Василия Доманицкого;
улицу Яснополянскую – в улицу Клима Чурюмова;
улицу Семьи Сосниных – в улицу Ивана Дзюбы.
Соломенский район
улицу Ульяны Громовой – в улицу Екатерины Ступницкой;
улицу Юлиуса Фучика – в улицу Карела Чапека;
улицу Зои Космодемьянской – в улицу Софии Галечко;
улицу Металлистов – в улицу Михаила Брайчевского;
улицу Качалова – в улицу Владимира Качалы.
Шевченковский район
улицу Тешебаева – в улицу Александра Бринжалы;
улицу Толбухина – в улицу Василия Данилевича;
переулок Крыловского – в переулок Архитектора Ивана Зарудного;
переулок Толбухина – в переулок Михаила Ялового;
улицу Академика Грекова – в улицу Родины Глаголевых;
улицу Кирпоноса – в улицу Всеволода Петрива.
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