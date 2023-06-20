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В Киеве дерусифицировали еще две улицы

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 12:45
В Киеве дерусифицировали еще две улицы - Фото
Киев (Фото: Pexels)

Сегодня, 20 июня, Киевсовет принял решение об изменении названий двух улиц, которые были связаны с Россией. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня Киевсовет дерусифицировал еще две улицы столицы", – написал Кличко.

По его словам, теперь улица Драгомирова в Печерском районе называется именем Андрея Верхогляда.

Улица Гвардейская в Голосеевском районе Киева переименована в честь подразделения "Карпатська Січ".

Кличко добавил, что в Киеве уже переименовали 316 городских объектов.

Андрей Верхогляд – подполковник 72-й бригады Черных Запорожцев, Народный герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени. В начале полномасштабной войны в составе 72 ОМБр защищал подступы к городам Борисполь и Бровары. Погиб 22 июня 2022 года на Светлодарской дуге.

В Киеве дерусифицировали еще две улицы

49-й отдельный стрелковый батальон "Карпатська Січ" – добровольческое подразделение Сухопутных войск ВСУ, названное в честь организации народной обороны "Карпатська Січ", которая существовала на Закарпатье в 1930-х.

В начале полномасштабной российской агрессии бойцы "Карпатської Січі" обороняли Киев, держали позиции в Ирпене, Романовке, Стоянке и Броварском направлении. После деоккупации Киевской области подразделение выполняло задачи на Изюмском направлении.

В Киеве дерусифицировали еще две улицы

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Наталья Медведева
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