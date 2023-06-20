У Києві дерусифікували ще дві вулиці

Сьогодні, 20 червня, Київрада ухвалила рішення про зміну назв двох вулиць, які були пов'язані з Росією. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"Сьогодні Київрада дерусифікувала ще дві вулиці столиці", – написав Кличко.

За його словами, тепер вулиця Драгомирова у Печерському районі називається ім'ям Андрія Верхогляда.

Вулиця Гвардійська у Голосіївському районі Києва перейменована на честь підрозділу "Карпатська Січ".

Кличко додав, що у Києві вже перейменували 316 міських об'єктів.

Андрій Верхогляд – підполковник 72-ї бригади Чорних Запорожців, Народний герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. На початку повномасштабної війни у складі 72 ОМБр захищав підступи до міст Бориспіль та Бровари. Загинув 22 червня 2022 року на Світлодарській дузі.

49-й окремий стрілецький батальйон "Карпатська Січ" – добровольчий підрозділ Сухопутних військ ЗСУ, названий на честь організації народної оборони "Карпатська Січ", яка існувала на Закарпатті у 1930-х.

На початку повномасштабної російської агресії бійці "Карпатської Січі" обороняли Київ, тримали позиції в Ірпені, Романівці, Стоянці та Броварському напрямку. Після деокупації Київської області підрозділ виконував завдання на Ізюмському напрямку.

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