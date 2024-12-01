В Киеве для проезда открыли Подольско-Воскресенский мост – фото
В Киеве 1 декабря для проезда всех видов транспорта, кроме грузового, открыли Подольско-Воскресенский мост через реку Днепр. Об этом сообщили в пресс-службе компании Autostrada, специализирующейся на строительстве и обслуживании автомобильных дорог и реализовавшей этот проект.
"Это стало возможным благодаря строительству съезда с моста на Троещину, содержащему тоннель под железной дорогой и дорогу – к ул. Петра Вершигоры в направлении просп. Романа Шухевича", – говорится в сообщении.
Заехать на Подольско-Воскресенский мост по правому берегу можно будет с ул. Набережно-Крещатицкой и выехать на ул. Петра Вершигоры, с левого берега заезд – с ул. Петра Вершигоры, выезд – на ул. Набережно-Рыбальскую.
После открытия движения еще будут завершаться работы по украшению стен тоннеля и тротуаров, а также по обустройству пандуса к железнодорожной платформе на станции "Радужный" (Троещина-2) для удобства пассажиров. Все работы планируется завершить до конца декабря.
Подольско-Воскресенский мост – один из важнейших инфраструктурных проектов столицы, строительство которого длилось более 20 лет.
- В октябре 2020 года Кличко говорил, что строительство моста на завершающей стадии и его автомобильную часть откроют до конца 2020 года. В 2021 году мэр обещал весной достроить заезды на мост, а проезд открыть летом 2021 года.
- В июле того же года Кличко сказал, что движение по мосту запустят до конца 2021-го, а если не получится – пообещал уволить своего заместителя Александра Густелева. Через несколько месяцев ему пришлось выполнить свое обещание и уволить Густелева из-за затягивания работ.
- В 2023 году у подрядчика и заказчика моста возникли проблемы с правоохранительными органами, директора обоих предприятий получили уголовные подозрения.
- 18 октября 2024 года Кличко заявил, что Подольско-Воскресенский мост могут открыть уже в конце октября или начале ноября этого года.