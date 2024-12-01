В Киеве для проезда открыли Подольско-Воскресенский мост – фото

После открытия движения еще будут завершаться работы по украшению стен тоннеля и тротуаров, а также по обустройству пандуса к ж/д платформе

Подольско-Воскресенский мост (Фото: Autostrada)

В Киеве 1 декабря для проезда всех видов транспорта, кроме грузового, открыли Подольско-Воскресенский мост через реку Днепр. Об этом сообщили в пресс-службе компании Autostrada, специализирующейся на строительстве и обслуживании автомобильных дорог и реализовавшей этот проект.

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"Это стало возможным благодаря строительству съезда с моста на Троещину, содержащему тоннель под железной дорогой и дорогу – к ул. Петра Вершигоры в направлении просп. Романа Шухевича", – говорится в сообщении.

Заехать на Подольско-Воскресенский мост по правому берегу можно будет с ул. Набережно-Крещатицкой и выехать на ул. Петра Вершигоры, с левого берега заезд – с ул. Петра Вершигоры, выезд – на ул. Набережно-Рыбальскую.

После открытия движения еще будут завершаться работы по украшению стен тоннеля и тротуаров, а также по обустройству пандуса к железнодорожной платформе на станции "Радужный" (Троещина-2) для удобства пассажиров. Все работы планируется завершить до конца декабря.

Подольско-Воскресенский мост – один из важнейших инфраструктурных проектов столицы, строительство которого длилось более 20 лет.

Фото: Autostrada

Фото: Autostrada

Фото: Autostrada

Фото: Autostrada

Фото: Autostrada

Фото: Autostrada

Фото: Autostrada