У Києві для проїзду відкрили Подільсько-Воскресенський міст – фото
У Києві 1 грудня для проїзду всіх видів транспорту, окрім вантажного, відкрили Подільсько-Воскресенський міст через річку Дніпро. Про це повідомили у пресслужбі компанії Аutostrada, яка спеціалізується на будівництві та обслуговуванні автомобільних доріг, саме вона реалізувала цей проєкт.
"Це стало можливим завдяки будівництву з’їзду з мосту на Троєщину, що містить тунель під залізницею та дорогу – до вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича", – йдеться у повідомленні.
Заїхати на Подільсько-Воскресенський міст з правого берега можна буде з вул. Набережно-Хрещатицької та виїхати — на вул. Петра Вершигори, з лівого берега заїзд — з вул. Петра Вершигори, виїзд — на вул. Набережно-Рибальську.
Після відкриття руху ще завершуватимуть роботи з оздоблення стін тунелю та тротуарів, а також з облаштування пандуса до залізничної платформи на станції "Райдужний" (Троєщина-2) для зручності пасажирів. Усі роботи планують завершити до кінця грудня.
Подільсько-Воскресенський міст — один із найважливіших інфраструктурних проєктів столиці, будівництво якого тривало понад 20 років.
- У жовтні 2020 року Кличко казав, що будівництво мосту "на завершальній стадії" та його автомобільну частину відкриють до кінця 2020 року. У 2021 році мер обіцяв навесні добудувати заїзди на міст, а проїзд відкрити влітку 2021 року.
- У липні того ж року Кличко сказав, що рух мостом запустять до кінця 2021-го, а якщо не вийде – пообіцяв звільнити свого заступника Олександра Густєлєва. Через кілька місяців йому довелося виконати свою обіцянку і звільнити Густєлєва через затягування робіт.
- У 2023 році у підрядника й замовника мосту виникли проблеми з правоохоронними органами, директори обох підприємств отримали кримінальні підозри.
- 18 жовтня 2024 року Кличко заявив, що Подільсько-Воскресенський міст можуть відкрити вже наприкінці жовтня або на початку листопада цьогоріч.