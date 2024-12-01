У Києві для проїзду відкрили Подільсько-Воскресенський міст – фото

Після відкриття руху ще будуть завершуватися роботи з оздоблення стін тунелю та тротуарів, а також з облаштування пандуса до залізничної платформи

Подільсько-Воскресенський міст (Фото: Autostrada)

У Києві 1 грудня для проїзду всіх видів транспорту, окрім вантажного, відкрили Подільсько-Воскресенський міст через річку Дніпро. Про це повідомили у пресслужбі компанії Аutostrada, яка спеціалізується на будівництві та обслуговуванні автомобільних доріг, саме вона реалізувала цей проєкт.

"Це стало можливим завдяки будівництву з’їзду з мосту на Троєщину, що містить тунель під залізницею та дорогу – до вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича", – йдеться у повідомленні.

Заїхати на Подільсько-Воскресенський міст з правого берега можна буде з вул. Набережно-Хрещатицької та виїхати — на вул. Петра Вершигори, з лівого берега заїзд — з вул. Петра Вершигори, виїзд — на вул. Набережно-Рибальську.

Після відкриття руху ще завершуватимуть роботи з оздоблення стін тунелю та тротуарів, а також з облаштування пандуса до залізничної платформи на станції "Райдужний" (Троєщина-2) для зручності пасажирів. Усі роботи планують завершити до кінця грудня.

Подільсько-Воскресенський міст — один із найважливіших інфраструктурних проєктів столиці, будівництво якого тривало понад 20 років.

Фото: Autostrada

Фото: Autostrada

Фото: Autostrada

Фото: Autostrada

Фото: Autostrada

Фото: Autostrada

Фото: Autostrada