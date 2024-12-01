У Києві для проїзду відкрили Подільсько-Воскресенський міст – фото
Подільсько-Воскресенський міст (Фото: Autostrada)

У Києві 1 грудня для проїзду всіх видів транспорту, окрім вантажного, відкрили Подільсько-Воскресенський міст через річку Дніпро. Про це повідомили у пресслужбі компанії Аutostrada, яка спеціалізується на будівництві та обслуговуванні автомобільних доріг, саме вона реалізувала цей проєкт.

"Це стало можливим завдяки будівництву з’їзду з мосту на Троєщину, що містить тунель під залізницею та дорогу – до вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича", – йдеться у повідомленні.

Заїхати на Подільсько-Воскресенський міст з правого берега можна буде з вул. Набережно-Хрещатицької та виїхати — на вул. Петра Вершигори, з лівого берега заїзд — з вул. Петра Вершигори, виїзд — на вул. Набережно-Рибальську.

Після відкриття руху ще завершуватимуть роботи з оздоблення стін тунелю та тротуарів, а також з облаштування пандуса до залізничної платформи на станції "Райдужний" (Троєщина-2) для зручності пасажирів. Усі роботи планують завершити до кінця грудня.

Подільсько-Воскресенський міст — один із найважливіших інфраструктурних проєктів столиці, будівництво якого тривало понад 20 років.

Фото: Autostrada
Фото: Autostrada
Фото: Autostrada
Фото: Autostrada
Фото: Autostrada
Фото: Autostrada
Фото: Autostrada
Фото: Autostrada
Фото: Autostrada
Фото: Autostrada
Фото: Autostrada
Фото: Autostrada
Фото: Autostrada
Фото: Autostrada
  • У жовтні 2020 року Кличко казав, що будівництво мосту "на завершальній стадії" та його автомобільну частину відкриють до кінця 2020 року. У 2021 році мер обіцяв навесні добудувати заїзди на міст, а проїзд відкрити влітку 2021 року.
  • У липні того ж року Кличко сказав, що рух мостом запустять до кінця 2021-го, а якщо не вийде – пообіцяв звільнити свого заступника Олександра Густєлєва. Через кілька місяців йому довелося виконати свою обіцянку і звільнити Густєлєва через затягування робіт.
  • У 2023 році у підрядника й замовника мосту виникли проблеми з правоохоронними органами, директори обох підприємств отримали кримінальні підозри.
  • 18 жовтня 2024 року Кличко заявив, що Подільсько-Воскресенський міст можуть відкрити вже наприкінці жовтня або на початку листопада цьогоріч.
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