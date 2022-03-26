В Киеве и области усилили комендантский час. Начнется сегодня вечером, закончится 28 марта

В Киеве и Киевской области снова вводится усиленный комендантский час – в течение полутора суток. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Комендантский час начнется в 20:00 26 марта и закончится в 07:00 28 марта.

В это время нельзя передвигаться по городу без спецпропусков. Исключение – можно идти в ближайшее убежище.

В КГГА напомнили: гражданские, которые в комендантский час будут находиться на улице без спецпропусков, будут считаться вражескими диверсантами или разведчиками.

По данным Генштаба ВСУ, Россия пытается активизировать деятельность ДРГ в Киеве, чтобы дестабилизировать ситуацию, а также навредить системам военного и политического руководства Украины.

Смотрите также: Оккупанты вторглись в Славутич и похитили мэра. Люди вышли на митинг за Украину – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.