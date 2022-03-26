В Киеве и области усилили комендантский час. Начнется сегодня вечером, закончится 28 марта
26.03.2022, 11:45
Памятник основателям Киева (Фото: needpix.com)
В Киеве и Киевской области снова вводится усиленный комендантский час – в течение полутора суток. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.
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Комендантский час начнется в 20:00 26 марта и закончится в 07:00 28 марта.
В это время нельзя передвигаться по городу без спецпропусков. Исключение – можно идти в ближайшее убежище.
В КГГА напомнили: гражданские, которые в комендантский час будут находиться на улице без спецпропусков, будут считаться вражескими диверсантами или разведчиками.
- По данным Генштаба ВСУ, Россия пытается активизировать деятельность ДРГ в Киеве, чтобы дестабилизировать ситуацию, а также навредить системам военного и политического руководства Украины.
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