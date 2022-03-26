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В Киеве и области усилили комендантский час. Начнется сегодня вечером, закончится 28 марта

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 11:45
В Киеве и области усилили комендантский час. Начнется сегодня вечером, закончится 28 марта - Фото
Памятник основателям Киева (Фото: needpix.com)

В Киеве и Киевской области снова вводится усиленный комендантский час – в течение полутора суток. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

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Комендантский час начнется в 20:00 26 марта и закончится в 07:00 28 марта.

В это время нельзя передвигаться по городу без спецпропусков. Исключение – можно идти в ближайшее убежище.

В КГГА напомнили: гражданские, которые в комендантский час будут находиться на улице без спецпропусков, будут считаться вражескими диверсантами или разведчиками.

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Марк Сировой
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