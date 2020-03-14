В Киеве проходит марш с требованием прекратить "легализацию ОРДЛО": фото и видео

Несколько тысяч человек вышли на марш в центре Киева по случаю Дня украинского добровольца, требуя прекратить "легализацию ОРДЛО". Об этом сообщает Радио Свобода.
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"Мы требуем, чтобы украинская власть прекратила легализации так называемых ОРДЛО. Также чтобы не поддерживали Россию и ее инициативы", - заявил РС экс-командир добробата "Миротворец", народный депутат 8-го созыва Андрей Тетерев.
Фото: Lesia Vasylenko/Facebook
Фото: Юрий Бутусов/Facebook
По данным Цензор.нет, люди дошли до Офиса президента, где зачитали список требований и выступили с речью, в которой "призвали власть прекратить политику капитуляции".
Видео: Mark Savchuk/Facebook
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