В Киеве проходит марш с требованием прекратить "легализацию ОРДЛО": фото и видео

Фото: Юрий Бутусов/Facebook

Несколько тысяч человек вышли на марш в центре Киева по случаю Дня украинского добровольца, требуя прекратить "легализацию ОРДЛО". Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Мы требуем, чтобы украинская власть прекратила легализации так называемых ОРДЛО. Также чтобы не поддерживали Россию и ее инициативы", - заявил РС экс-командир добробата "Миротворец", народный депутат 8-го созыва Андрей Тетерев.

Фото: Lesia Vasylenko/Facebook

Фото: Юрий Бутусов/Facebook

По данным Цензор.нет, люди дошли до Офиса президента, где зачитали список требований и выступили с речью, в которой "призвали власть прекратить политику капитуляции".

Видео: Mark Savchuk/Facebook

11 марта в Минске на заседании контактной группы договорились создать т усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток из террористических организаций ДНР/ЛНР. ак называемый консультативный совет, который

Глава ОП Андрей Ермак сегодня на брифинге заявил , что речь о прямых переговорах с оккупантами не идет.

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