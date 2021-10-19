В Киеве мужчина напал на приемную депутатов горсовета от Слуги народа: фото, видео

В Киеве неизвестный ворвался в общественную приемную депутата горсовета и учинил там погром, после чего пытался скрыться. Спецназ полиции, который находился неподалеку, оперативно задержал мужчину. Сейчас с ним общаются следователи и выясняют мотивы совершенного, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Инцидент произошел около 10:00 на улице Лютеранской.

Помощник депутата горсовета описал обстоятельства события: "В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал из баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода".

Задержан 31-летний уроженец Полтавской области.

В ходе поверхностного осмотра следователи обнаружили у него пневматический пистолет и баллончик с краской.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В пресс-службе Слуги народа сообщили, что инцидент произошел в приемной депутатов Киевсовета от СН Лилии Пашинной, Андрея Витренко, Елены Говоровой и Юрия Федоренко.

Пашинная утверждает, что мужчина угрожал убийством помощникам депутатов. По ее словам, ни она, ни работники приемной не знакомы со злоумышленником.

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Вадим Ребрина

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