В Киеве начали демонтировать памятник Щорсу. Его перевезут в Жуляны — фото с места

Памятник перевезут на территорию Государственного музея авиации имени Антонова в Жулянах

Демонтаж памятника Щорсу (Фото: КГГА)

В Киеве на бульваре Шевченко начали работы по демонтажу памятника большевику Николаю Щорсу. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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По словам чиновников, демонтаж начался утром 9 декабря.

Отмечается, что перед этим с монумента советскому деятелю был снят охранный статус.

Для демонтажа сложной конструкции памятника возможно временное частичное перекрытие движение на бульваре Шевченко.

Сам памятник будут хранить в Государственном музее авиации Украины имени Антонова в Жулянах.

Демонтаж памятника Щорсу (Фото: КГГА)

В сентябре Минкульт инициировал изъятие памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям.

В октябре активисты повесили на памятник Пушкину яркую демаскирующую сетку, чтобы напомнить обществу и властям, что символы российского империализма до сих пор есть в городах, и ускорить процесс дерусификации. Однако в тот же вечер сетка исчезла, на ней нашли открытку с текстом: "Что за глупость бороться с памятниками, а не с коррупционерами. Мы, жители района, против сноса".

9 ноября в КГГА сообщили, что в столице уже снесли более 60 объектов, "подлежащих устранению из публичного пространства". На очереди – еще 56.

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