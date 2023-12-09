У Києві почали демонтувати пам'ятник Щорсу. Його перевезуть до Жулян — фото з місця

Пам'ятник перевезуть на територію Державного музею авіації імені Антонова у Жулянах

Демонтаж пам'ятника Щорсу (Фото: КМДА)

У Києві на бульварі Шевченка розпочали роботи з демонтажу пам'ятника більшовику Миколі Щорсу. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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За словами чиновників, демонтаж розпочався вранці 9 грудня.

Зазначається, що перед цим із монумента радянському діячеві було знято охоронний статус.

Для демонтажу складної конструкції пам'ятника можливе тимчасове часткове перекриття руху на бульварі Шевченка.

Сам пам'ятник зберігатимуть у Державному музеї авіації України імені Антонова у Жулянах.

Демонтаж пам'ятника Щорсу (Фото: КМДА)

У вересні Мінкульт ініціював вилучення пам'ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам.

У жовтні активісти повісили на пам'ятник Пушкіну яскраву сітку, щоб нагадати суспільству і владі, що символи російського імперіалізму досі є в містах, і прискорити процес дерусифікації. Однак того самого вечора сітка зникла, на місці знайшли листівку з текстом: "Що за дурість боротися з пам'ятниками, а не з корупціонерами. Ми, мешканці району, проти знесення".

9 листопада в КМДА повідомили, що в столиці вже знесли понад 60 об'єктів, які "підлягають усуненню з публічного простору". На черзі – ще 56.

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