В Киеве нашли мертвыми бывшего заместителя генпрокурора Колинько и ее дочь

Ольга Колинько (Фото: СМИ)

В Киеве нашли мертвыми бывшего заместителя генерального прокурора Ольгу Колинько и ее дочь Ярославу. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила представитель Национальной полиции Елена Бережная.

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Тела женщин без признаков насильственной смерти, а их квартиры, находившиеся рядом, были закрыты изнутри, отметила она.

По предварительным данным, женщины умерли в разное время — иметь около двух месяцев назад, а дочь примерно три недели назад.

Тела женщин были переданы на судебно-медицинскую экспертизу, в результате которой установят причины смерти и примут дальнейшие процессуальные решения, отметила Бережная.

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