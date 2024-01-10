У Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько та її доньку

Ольга Колінько (Фото: ЗМІ)

У Києві знайшли мертвими колишню заступницю генерального прокурора Ольгу Колінько та її доньку Ярославу. Про це у коментарі LIGA.net повідомила речниця Національної поліції Олена Бережна.

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Тіла жінок без ознак насильницької смерті, а їх квартири, що знаходилися поряд, були зачинені зсередини, зазначила вона.

За попередніми даними, жінки померли у різний час — мати приблизно два місяці тому, а донька приблизно три тижні тому.

Тіла жінок були передані на судово-медичну експертизу, у результаті неї встановлять причини смерті та приймуть подальші процесуальні рішення, зазначила Бережна.

Колінько був 71 рік. Дзеркало тижня пише, що жінка вже багато років тяжко хворіла та не виходила на вулицю, а за нею доглядала донька, котра мешкала у сусідній квартирі. Ця оселя теж була у власності родини, зазначає видання.

Експосадовиця була заступницею генпрокурора з 1993 по 2000, а згодом з 2003 по 2005 роки. Зокрема, вона була однією з головних слідчих у справі експрем'єра Павла Лазаренка. Врешті-решт, політик відсидів у в'язниці у США сім з половиною років, там же він вийшов на свободу у 2012-му і станом на 2016 рік мешкав з родиною у Штатах.

У 2005-му Колінько звільнив тодішній генеральний прокурор Святослав Піскун, якого експосадовиця називала нелегітимним та стверджувала, що той вів комерційну діяльність під час перебування на посаді.

Окрім цього Колінько очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією у 2001-2003 роках.

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