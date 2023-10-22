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В Киеве объявлена воздушная тревога, предварительно из-за БПЛА

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 22:29
В Киеве объявлена воздушная тревога, предварительно из-за БПЛА - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Нацгвардия)
обновлено

В Киеве в 22:12 включили сирены воздушной тревоги. Ранее сообщалось, что в Киевской области замечены беспилотники и работает ПВО.

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Инфографика – МВД

Тревога по Киевской области была объявлена около 21 часа. 

В 21:15 Воздушные силы объявили об угрозе атаки БПЛА. 

В 23.01 объявлен отбой воздушной тревоги. 

  • В ночь на 22 октября россияне ударили ракетами С-300 по терминалу Новой почты в пгт Коротич под Харьковом, погибли шесть человек.
Сергей Бережной
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