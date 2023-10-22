В Киеве объявлена воздушная тревога, предварительно из-за БПЛА
22.10.2023, 22:29
Иллюстративное изображение (Фото - Нацгвардия)
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В Киеве в 22:12 включили сирены воздушной тревоги. Ранее сообщалось, что в Киевской области замечены беспилотники и работает ПВО.
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Тревога по Киевской области была объявлена около 21 часа.
В 21:15 Воздушные силы объявили об угрозе атаки БПЛА.
В 23.01 объявлен отбой воздушной тревоги.
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