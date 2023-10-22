У Києві оголошено повітряну тривогу, попередньо через БПЛА
22.10.2023, 22:29
Ілюстративне зображення (Фото - Нацгвардія)
оновлено
У Києві о 22:12 увімкнули сирени повітряної тривоги. Раніше повідомлялося, що на Київщині помічені безпілотники і працює ППО.
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Тривогу по Київській області було оголошено близько 21 години.
О 21:15 Повітряні сили оголосили про загрозу атаки БПЛА.
О 23.01 оголошено відбій повітряної тривоги.
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