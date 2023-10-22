У Києві оголошено повітряну тривогу, попередньо через БПЛА

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У Києві о 22:12 увімкнули сирени повітряної тривоги. Раніше повідомлялося, що на Київщині помічені безпілотники і працює ППО.

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Тривогу по Київській області було оголошено близько 21 години.

О 21:15 Повітряні сили оголосили про загрозу атаки БПЛА.

О 23.01 оголошено відбій повітряної тривоги.

У ніч проти 22 жовтня росіяни вдарили ракетами С-300 по терміналу Нової пошти у смт Коротич під Харковом, загинули шестеро людей.

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