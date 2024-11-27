В Киеве откроют Подольский мост для легковых автомобилей

В частности, проезд будет и по новому тоннелю

Подольский мост (Фото: Depositphotos)

Совет обороны Киева решил открыть Подольский мост для движения легковых автомобилей в начале декабря, сообщила столичная военная администрация.

Ранее этим мостом могли использовать исключительно транспортные средства специализированного или специального назначения, а также городской пассажирский транспорт общего пользования (автобусный маршрут 111).

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что проезд разрешат уже 1 декабря – в частности, проезд будет и по новопостроенному тоннелю, соединяющему мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина.

В то же время для большегрузного транспорта Подольский мост останется закрытым, добавил глава города.

По его словам, до конца года завершат работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории возле нового тоннеля, движению транспорта это не будет препятствовать.