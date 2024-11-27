В Киеве откроют Подольский мост для легковых автомобилей
Совет обороны Киева решил открыть Подольский мост для движения легковых автомобилей в начале декабря, сообщила столичная военная администрация.
Ранее этим мостом могли использовать исключительно транспортные средства специализированного или специального назначения, а также городской пассажирский транспорт общего пользования (автобусный маршрут 111).
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что проезд разрешат уже 1 декабря – в частности, проезд будет и по новопостроенному тоннелю, соединяющему мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина.
В то же время для большегрузного транспорта Подольский мост останется закрытым, добавил глава города.
По его словам, до конца года завершат работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории возле нового тоннеля, движению транспорта это не будет препятствовать.
- К строительству моста приступили в 1993 году (фактически – в 2003-м) и многократно останавливали из-за отсутствия финансирования.
- В августе 2024 года стало известно, что субподрядчика строительства Подольского моста подозревают в хищении 6 млн грн на подводных работах.