У Києві відкриють Подільський міст для легкових автівок
Рада оборони Києва вирішила відкрити Подільський міст для руху легкових авто на початку грудня, повідомила столична військова адміністрація.
Раніше цим мостом могли користуватися виключно транспортні засоби спеціалізованого або спеціального призначення, а також міський пасажирський транспорт загального користування (автобусний маршрут 111).
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що проїзд дозволять уже 1 грудня – зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори у напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.
Водночас для великовантажного транспорту Подільський міст залишиться закритим, додав міський голова.
За його словами, до кінця року завершать роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території біля нового тунелю, руху транспорту це не перешкоджатиме.
- Будівництво мосту розпочали 1993 року (фактично – у 2003-му) і багаторазово зупиняли через відсутність фінансування.
- У серпні 2024-го стало відомо, що субпідрядника будівництва Подільського моста підозрюють у розкраданні 6 млн грн на підводних роботах.