У Києві відкриють Подільський міст для легкових автівок

Подільський міст (Фото: Depositphotos)

Рада оборони Києва вирішила відкрити Подільський міст для руху легкових авто на початку грудня, повідомила столична військова адміністрація.

Раніше цим мостом могли користуватися виключно транспортні засоби спеціалізованого або спеціального призначення, а також міський пасажирський транспорт загального користування (автобусний маршрут 111).

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що проїзд дозволять уже 1 грудня – зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори у напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Водночас для великовантажного транспорту Подільський міст залишиться закритим, додав міський голова.

За його словами, до кінця року завершать роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території біля нового тунелю, руху транспорту це не перешкоджатиме.