У Києві визначили, коли встановлять новорічну ялинку. Свята відбудуться без масових зібрань

Як і раніше, ялинку встановлять за гроші меценатів, без витрат із бюджету

Новорічна ялинка у Києві у 2023 році (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

На території Софійської площі у Києві 2 грудня розпочнуть встановлювати новорічну ялинку, зимові свята цьогоріч відбудуться без масових зібрань. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці, передає міська військова адміністрація.

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Зазначається, що цього року, як і раніше, ялинку встановлять за гроші меценатів, без витрат із бюджету. Урочисте відкриття заплановане на 6 грудня, уточнив мер Віталій Кличко. Стояти ялинка буде до 10 січня.

"Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ "Глобал-Декор", яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами. ""Глобал-Декор" візьме на себе монтажні та демонтажні роботи, обслуговування ялинки. Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо", – написав міський голова.

На Софійській площі зроблять фотозони з QR-кодами для підтримки благодійних фондів, а також поставлять два будиночки для продажу сувенірів. Для зручності відвідувачів облаштують модульні туалети, зокрема адаптовані для людей з інвалідністю.

Рада оборони Києва рекомендувала всім підприємствам і організаціям столиці, незалежно від форми власності, утриматися від проведення масових заходів на відкритих майданчиках під час новорічних свят. Якщо ж святкові заходи все-таки проводитимуться в приміщеннях, організатори повинні дотримуватися обмежень у використанні електроенергії, забезпечувати заходи безпеки та переконатися, що поруч є доступне укриття.