В Киеве определили, когда установят новогоднюю елку. Праздники будут без массовых собраний

Новогодняя елка в Киеве в 2023 году (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

На территории Софийской площади в Киеве 2 декабря начнут устанавливать новогоднюю елку, зимние праздники состоятся без массовых собраний. Соответствующее решение принял Совет обороны столицы, передает городская военная администрация.

Отмечается, что в этом году по-прежнему елку установят за деньги меценатов без расходов из бюджета. Торжественное открытие запланировано на 6 декабря, уточнил мэр Виталий Кличко. Стоять елка будет до 10 января.

"Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО "Глобал-Декор", которое предложило обустроить новогоднюю елку собственными силами. "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" возьмет на себя и монтажные и демонтажные работы, обслуживание елки. Средств из городского бюджета мы не будем выделять", – написал голова.

На Софийской площади сделают фотозоны с QR-кодами для поддержки благотворительных фондов, а также поставят два домика для продажи сувениров. Для удобства посетителей обустроят модульные туалеты, в частности, адаптированные для людей с инвалидностью.

Совет обороны Киева рекомендовал всем предприятиям и организациям столицы, независимо от формы собственности, воздержаться от проведения массовых мероприятий на открытых площадках во время новогодних праздников. Если же праздничные мероприятия все же будут проводиться в помещениях, организаторы должны соблюдать ограничения в использовании электроэнергии, обеспечивать меры безопасности и убедиться, что рядом есть доступное укрытие.