В Киеве появилась улица Екатерины Гандзюк и исчезла Ломоносова – изменили еще 11 названий
Сегодня, 9 ноября, депутаты Киевсовета в рамках деруссификации и декоммунизации переименовали еще несколько улиц города. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Переименовано еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
В частности, новые названия получили:
- улица Беломорская -> улица Екатерины Гандзюк,
- улица Магнитогорская -> улица Якова Гнездовского,
- улица Ломоносова -> улица Юлии Здановской,
- улица Северо-Сырецкая -> улица Виктора Некрасова,
- бульвар Труда -> бульвар Ивана Котляревского,
- улица Генерала Карбышева -> улица Ирины Бекешкиной,
- улица Челябинска -> улица Пантелеймона Кулиша,
- улица Николая Гастелло -> улица Бусовогорская,
- улица Мамина-Сибиряка -> улица Вечевая,
- улица Вали Котика -> улица Венская,
- улица Ижевская -> улица Ижкарская.
Всего в столице уже переименовали 204 городских объекта.
Как отмечается, киевляне могли проголосовать за названия, которые им больше нравятся, в приложении "Киев Цифровой".
Названия, получившие самую большую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета.
- 27 октября в Киеве деруссифицировали более 40 улиц, переулков и площадей, появились улицы Павла Ли, Скрябина и Чернобаевская.
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