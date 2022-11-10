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В Киеве появилась улица Екатерины Гандзюк и исчезла Ломоносова – изменили еще 11 названий

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 15:34
В Киеве появилась улица Екатерины Гандзюк и исчезла Ломоносова – изменили еще 11 названий - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Сегодня, 9 ноября, депутаты Киевсовета в рамках деруссификации и декоммунизации переименовали еще несколько улиц города. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Переименовано еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

В частности, новые названия получили:

 - улица Беломорская -> улица Екатерины Гандзюк,

 - улица Магнитогорская -> улица Якова Гнездовского,

 - улица Ломоносова -> улица Юлии Здановской,

 - улица Северо-Сырецкая -> улица Виктора Некрасова,

 - бульвар Труда -> бульвар Ивана Котляревского,

 - улица Генерала Карбышева -> улица Ирины Бекешкиной,

 - улица Челябинска -> улица Пантелеймона Кулиша,

 - улица Николая Гастелло -> улица Бусовогорская,

 - улица Мамина-Сибиряка -> улица Вечевая,

 - улица Вали Котика -> улица Венская,

 - улица Ижевская -> улица Ижкарская.

Всего в столице уже переименовали 204 городских объекта.

Как отмечается, киевляне могли проголосовать за названия, которые им больше нравятся, в приложении "Киев Цифровой".

Названия, получившие самую большую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета.

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Наталія Медведєва
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