В Киеве появилась улица Екатерины Гандзюк и исчезла Ломоносова – изменили еще 11 названий

Сегодня, 9 ноября, депутаты Киевсовета в рамках деруссификации и декоммунизации переименовали еще несколько улиц города. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Переименовано еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

В частности, новые названия получили:

- улица Беломорская -> улица Екатерины Гандзюк,

- улица Магнитогорская -> улица Якова Гнездовского,

- улица Ломоносова -> улица Юлии Здановской,

- улица Северо-Сырецкая -> улица Виктора Некрасова,

- бульвар Труда -> бульвар Ивана Котляревского,

- улица Генерала Карбышева -> улица Ирины Бекешкиной,

- улица Челябинска -> улица Пантелеймона Кулиша,

- улица Николая Гастелло -> улица Бусовогорская,

- улица Мамина-Сибиряка -> улица Вечевая,

- улица Вали Котика -> улица Венская,

- улица Ижевская -> улица Ижкарская.

Всего в столице уже переименовали 204 городских объекта.

Как отмечается, киевляне могли проголосовать за названия, которые им больше нравятся, в приложении "Киев Цифровой".

Названия, получившие самую большую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета.

27 октября в Киеве деруссифицировали более 40 улиц, переулков и площадей, появились улицы Павла Ли, Скрябина и Чернобаевская.

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Наталія Медведєва

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