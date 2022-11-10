UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве демонтируют памятники Ватутину и Щорсу – Минкульт

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 12:46
В Киеве демонтируют памятники Ватутину и Щорсу – Минкульт - Фото
Фрагменты памятников Щорсу и Ватутину (Коллаж из скриншотов видео)

В Киеве решили демонтировать памятники советским военнослужащим Ватутину и Щорсу. Соответствующее решение было принято на заседании экспертного совета Министерства культуры и информационной политики, сообщили министр культуры Александр Ткаченко и член комиссии по дерусификации при МКИП Александр Доний.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня на заседании Экспертного совета МКИП по преодолению последствий русификации и тоталитаризма приняли важные решения. Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины", – написал Ткаченко.

По его словам, подробности принятого решения будут опубликованы позже – в официальном решении совета.

"Мы приняли решение – считать необходимым демонтировать эти сооружения – памятники Щорсу и Ватутину, с выводом из публичного пространства и последующей музеефикацией", – сообщил Доний в Facebook.

  • 7 ноября памятник российской императрице Екатерине II на одноименной площади в Одессе был обнесен забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.
  • 9 ноября в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение" бюст русского поэта Александра Пушкина.

Читайте также: В Ужгороде снесли памятник советским "освободителям": видео

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
памятник Ватутину дерусификация киев памятник Щорс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 