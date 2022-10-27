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Павел Ли, Скрябин, Максим Левин и Чернобаевская. В Киеве дерусифицировали более 40 улиц

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 21:54
Павел Ли, Скрябин, Максим Левин и Чернобаевская. В Киеве дерусифицировали более 40 улиц - Фото
Панорама Киева (фото – сайт КГГА)

В Киеве дерусифицировали более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. На заседании Киевсовета 27 октября депутаты проголосовали за переименования, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

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Теперь в Киеве появятся такие названия:

→ вместо улицы Славгородской – улица имени погибшего военнослужащего Дениса Антипова;
→ вместо улицы Карла Маркса – улица Иоганна Вольфганга Гете;
→ вместо площади Амурской – площадь Васильковская;
→ вместо улицы Пушкинской – улица Евгения Чикаленко;
→ вместо улицы Некрасовской – улица Ивана Драча;
→ вместо улицы Краснодарской – улица Голды Меир;
→ вместо улицы Астраханской – улица Кастуся Калиновского;
→ вместо улицы Багратиона – улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина;
→ вместо переулка Московского – переулок имени погибшего военнослужащего, украинского актера Павла Ли;
→ вместо переулка Александра Бестужева – переулок Кузьмы Скрябина;
→ вместо площади Героев Бреста – площадь Чернобаевская;
→ вместо улицы Маршала Тимошенко – улица Левка Лукьяненко;
→ вместо улицы Александра Матросова – улица Генерала Кульчицкого, украинского военнослужащего, погибшего в 2014 году в Славянске.

  • В июне украинцы проголосовали за дерусификацию названий улиц и других объектов в Киеве: поддержали переименование проспекта Гагарина в проспект Леонида Каденюка, улицу Героев Бреста – в Чернобаевскую, Пушкинскую – в Чикаленко, Льва Толстого – в Украинских Героев, Московскую – в Князей Острожских, а улицу Волгоградскую призвали назвать в честь погибшего в бою Романа Ратушного.

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Оксана Житнюк
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