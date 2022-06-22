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Украинский журналист Макс Левин был казнен российскими военными – Репортеры без границ

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 13:24
Украинский журналист Макс Левин был казнен российскими военными – Репортеры без границ - Фото
Макс Левин (Фото - Facebook Макса Левина / Vika Yasynska)

Украинский журналист, фотокорреспондент Макс Левин был казнен 13 марта под Киевом российскими военными. К таким выводам пришли расследователи организации Репортеры без границ (RSF), которые работали на месте его гибели.

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По версии расследователей, 10 марта Левин потерял свой дрон в лесу под Мощуном. Он хотел вернуть беспилотник, поскольку был убежден, что сделал важные снимки. Через три дня Левин вернулся за дроном вместе с другом – солдатом Алексеем Чернышовым, который должен был обеспечить ему безопасность. Однако на тот момент часть леса уже занимали россияне, местность была очень враждебной.

О событиях в лесу RSF выдвигают две гипотезы:

– Левин вышел из машины и начал искать дрон, Чернышов оставался в автомобиле. Российские солдаты прятались в окопе и расстреляли Левина с Чернышовым, забрали документы журналиста, а затем сожгли машину.

– Российские солдаты перехватили машину, отвели ее глубже в лес, допрашивали пленных, после чего Левина расстреляли, а Чернышова сожгли заживо. После этого они обыскали, обокрали и подожгли машину.

RSF отметили, что на месте убийства Левина и Чернышова нашли Ford Maverick Левина (обгорелый и с 14 отверстиями от пуль), удостоверение личности Чернышова, пулю, которая, вероятно, попала в журналиста. Также было обнаружено несколько предметов с возможными следами ДНК, свидетельствующими о присутствии российских солдат в непосредственной близости от места убийства.

Вот полный отчет на английском языке под названием "Как украинский журналист Макс Левин был казнен российскими войсками":

"Анализ фотографий с места преступления, наблюдения на месте и изъятые вещественные доказательства однозначно указывают на расстрел, которому мог предшествовать допрос или даже пытки. В условиях войны с сильной пропагандой и кремлевской цензурой, Макс Левин и его друг заплатили своими жизнями в борьбе за достоверную информацию. Мы обязаны им правдой. И мы будем бороться, чтобы выявить и найти тех, кто их казнил", – сказал генсек RSF Кристоф Делуар.

Отмечается, что представителей RSF приняли замгенпрокурора и глава Киевской облпрокуратуры. Также один из расследователей был допрошен как свидетель в СБУ, он передал спецслужбе девять улик и USB-накопитель с несколькими десятками фотографий места преступления.

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Марк Сировой
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