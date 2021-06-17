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В Киеве представили украинские наземные боевые дроны – в Минобороны хотят такие в ВСУ

17.06.2021, 12:17
В Киеве представили украинские наземные боевые дроны – в Минобороны хотят такие в ВСУ - Фото
Дрон Охотник на выставке Оружие и безопасность-2021 (Фото - Robotics)

Украинские компании Roboneers, Robotics и Infocom представили своих наземных боевых дронов на выставке Оружие и безопасность в Киеве – ранее машины уже проходили осмотр командованием Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

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По словам разработчиков наземного роботизированного комплекса Ironclad из компании Roboneers, тактико-техническое задание к машинам подобного типа уже разрабатываются в Минобороны. 

"Будут открыты опытно-конструкторские работы для машин этого класса, ОКР будет закончен к концу года. Будут проведены испытания всех машин, которые смогут пройти ОКР", – говорит Сергей Павлов, один из разработчиков Roboneers.

По словам Павлова, наземный дрон, разрабатываемый для ВСУ Roboneers, будет предназначен для логистических целей. 

"Машина будет логистическая. Это будет универсальная платформа, на которой не будет боевого модуля, но там будет возможность его устанавливать", – говорит он.

Он отметил, что экземпляр, представленный на выставке, отличается от того, что будет создаваться для украинского рынка.

"Эта машина сделана под арабский рынок, она увеличена в размерах, потому что здесь вопрос охлаждения, работы при высоких температурах. Здесь полностью сделано водяное охлаждение всего: двигателя, инверторы, аккумулятор, дизель-генератор. То, что мы делаем для украинского рынка – оно упрощенное, там нет водяного охлаждения. Она будет чуть меньшего размера", – сказал разработчик. 

Компания Infocom представила также представила на выставке два беспилотника, которые ранее проходили осмотр в ВСУ – это Ласка 2.0 и Гном. Разработчики отмечают, что Минобороны "сделало первые движения" в области испытаний наземных дронов.

"В основном войскам необходима максимальная проходимость, удобство управления и отказоустойчистивость/помехоустойчивость", – отмечают конструкторы компании.

По их словам, они могут модифицировать платформу дрона под конечные требования Минобороны, однако изначально ее создают "универсальной" – платформу создают "с нуля".

Конструкторы из Robotics продемонстрировали на выставке свой дрон Охотник ("Мисливець"). 

"Это продукт реальный, который уже пять лет работает в боевых условиях. Это уже четвертая модификация, которая вобрала в себя кучу мелочей. Мы считаем, что наше существенное преимущество в программном обеспечении и конструктивных решениях", – говорит разработчик Иван Кириченко.

По его словам, платформа дрона является электрической, что делает ее "акустически незаметной".

"Вооруженные Силы Украины в разрезе разных командований имеют потребность в роботизированных комплексах разного назначения – она была сформулирована еще несколько лет назад", – отметил Кириченко, добавив, что Robotics готовы представить свою машину на государственных испытаниях. 

  • 25 мая сообщалось, что в ВСУ провели испытания украинских наземных дронов. Военные решили испытать технику в условиях, которые максимально приближены к боевым. В частности ВСУ использовали комплексы РЭБ, которые полностью "положили" GPS и каналы управления дронов – с заданием не справился ни один из конкурсантов. Также вопросы были и к проходимости машин. Позже заместитель министра обороны Александр Миронюк заявил, что МО сформировало требования к будущему наземному боевому дрону, который может пополнить ряды техники ВСУ – вскоре будет объявлен открытый государственный конкурс
Станислав Стороженко
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Roboneers Robotics Infocom Ласка 2.0 Гном минобороны дрон беспилотник выставка оружие впк вооружение ВСУ
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