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Минобороны объявит конкурс на создание наземного боевого дрона для армии Украины

01.06.2021, 11:36
Минобороны объявит конкурс на создание наземного боевого дрона для армии Украины - Фото
Смотр и испытания боевых дронов в ВСУ (Фото - defence-ua.com)

Министерство обороны сформировало требования к будущему наземному боевому дрону, который может пополнить ряды техники Вооруженных Сил Украины – вскоре будет объявлен открытый государственный конкурс. Об этом Defence Express сообщил заместитель министра обороны Александр Миронюк. 

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Государственный конкурс будет проведен аналогично с конкурсом на разработку легкового автомобиля повышенной проходимости вместо советских УАЗ.

"Отметим, что это значительно оживляет конкуренцию среди представителей оборонно-промышленного комплекса, является постоянной практикой в ​​странах НАТО и позволяет армии получать действительно лучшие образцы", – подчеркивают журналисты.

В МО же говорят, что наземные роботизированные платформы нужны ВСУ и украинская оборонная промышленность предлагает достойные разработки.

"Выбор между ними будет сделано по результатам сравнительных государственных испытаний", – сообщил Миронюк.

  • 25 мая сообщалось, что в ВСУ провели испытания украинских наземных дронов. Военные решили испытать технику в условиях, которые максимально приближены к боевым. В частности ВСУ использовали комплексы РЭБ, которые полностью "положили" GPS и каналы управления дронов – с заданием не справился ни один из конкурсантов. Также вопросы были и к проходимости машин.
Станислав Стороженко
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ВСУ оружие дрон минобороны вооружение Александр Миронюк
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