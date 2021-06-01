Минобороны объявит конкурс на создание наземного боевого дрона для армии Украины

Министерство обороны сформировало требования к будущему наземному боевому дрону, который может пополнить ряды техники Вооруженных Сил Украины – вскоре будет объявлен открытый государственный конкурс. Об этом Defence Express сообщил заместитель министра обороны Александр Миронюк.

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Государственный конкурс будет проведен аналогично с конкурсом на разработку легкового автомобиля повышенной проходимости вместо советских УАЗ.

"Отметим, что это значительно оживляет конкуренцию среди представителей оборонно-промышленного комплекса, является постоянной практикой в ​​странах НАТО и позволяет армии получать действительно лучшие образцы", – подчеркивают журналисты.

В МО же говорят, что наземные роботизированные платформы нужны ВСУ и украинская оборонная промышленность предлагает достойные разработки.

"Выбор между ними будет сделано по результатам сравнительных государственных испытаний", – сообщил Миронюк.

25 мая сообщалось, что в ВСУ провели испытания украинских наземных дронов. Военные решили испытать технику в условиях, которые максимально приближены к боевым. В частности ВСУ использовали комплексы РЭБ, которые полностью "положили" GPS и каналы управления дронов – с заданием не справился ни один из конкурсантов. Также вопросы были и к проходимости машин.

Станислав Стороженко

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