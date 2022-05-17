В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Леонидом Кравчуком – видео

Сегодня, 17 мая, в Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

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Церемония в Украинском доме началась в 11:00, на ней присутствуют президент Владимир Зеленский, третий и пятый президенты Виктор Ющенко и Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, глава Минкульта Александр Ткаченко, министр обороны Алексей Резников, другие политики, коллеги, друзья и родственники Кравчука.

Резников рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ Кравчук передавал ему сообщения, что "все будет Украина". По словам министра, первый президент очень переживал, призывал "держать строй" и был уверен в победе Украины.

На входе в Украинский дом разместили плакаты с цитатами Кравчука и повесили плакат с фотографией, где запечатлен момент присяги первого президента.

Кравчук умер 10 мая в возрасте 88 лет. Летом 2021 года он перенес операцию на сердце, после чего не участвовал в заседания ТКГ по Донбассу.

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Оксана Житнюк

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