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В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Леонидом Кравчуком – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 12:47
В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Леонидом Кравчуком – видео - Фото
Фото - Telegram Антона Геращенко

Сегодня, 17 мая, в Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

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Церемония в Украинском доме началась в 11:00, на ней присутствуют президент Владимир Зеленский, третий и пятый президенты Виктор Ющенко и Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, глава Минкульта Александр Ткаченко, министр обороны Алексей Резников, другие политики, коллеги, друзья и родственники Кравчука.

Резников рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ Кравчук передавал ему сообщения, что "все будет Украина". По словам министра, первый президент очень переживал, призывал "держать строй" и был уверен в победе Украины.

На входе в Украинский дом разместили плакаты с цитатами Кравчука и повесили плакат с фотографией, где запечатлен момент присяги первого президента.

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Оксана Житнюк
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Леонид Кравчук киев церемония похороны
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