В Киеве разоблачен администратор канала Монтян, обвиняемой в коллаборационизме – СБУ
СБУ сообщает о разоблачении в Киеве администратора прокремлевского Telegram-канала адвоката Татьяны Монтян, которая обвиняется в публичном оправдывании вооруженной агрессии РФ.
По данным следствия, находясь на территории РФ, Монтян дистанционно привлекла к информационно-подрывной деятельности против Украины своего давнего соратника и бывшего однопартийца.
Им оказался 46-летний житель столицы, лично знакомый с Монтян еще с 2014 года. Он баллотировался в Киевский горсовет 8-го созыва от ее политсилы. После начала полномасштабного вторжения он активно помогал "раскручивать" Telegram-канал Монтян, насчитывающий почти полмиллиона подписчиков, сообщили в СБУ.
Следствие установило, что злоумышленник модерировал дискуссии в комментариях и блокировал пользователей из числа украинских патриотов. Также он фильтровал сообщения, которые не отвечают критериям кремлевских нарративов или не поддерживают деятельность Монтян.
Кроме того, подчеркнули в СБУ, фигурант активно распространял деструктивный контент и на своих страницах популярных соцсетей. В своих публикациях он отрицал причастность российских оккупантов к воздушным ударам по гражданским объектам Украины и распространял фейки о ситуации на фронте.
Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта.
В ходе обысков по адресу его жительства обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности, сообщили в ведомстве.
Следователи сообщили ему о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.
- 10 февраля Служба безопасности заявила, что собрала исчерпывающую доказательную базу на Монтян.
- По данным следствия, она уехала в Россию в 2021 году. С этого времени адвокат посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских материалов.
- В конце апреля в суд был направлен обвинительный акт в отношении Монтян. Ее обвиняют в публичных призывах к захвату власти, посягательстве на территориальную целостность Украины, коллаборационной деятельности и оправдывании агрессии РФ.
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