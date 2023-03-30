За публичную поддержку российской агрессии против Украины будут судить известного адвоката

В суд направлен обвинительный акт в отношении гражданки Украины, являющейся адвокатом. Ее обвиняют в публичных призывах к захвату власти, посягательстве на территориальную целостность Украины, коллаборационной деятельности и оправдывании агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Согласно сообщению, расследованием установлено, что обвиняемая с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывается на тему общественно-политической ситуации в Украине.

"Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик, она оправдывает военную агрессию Российской Федерации. Публично призывает к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

10 февраля Служба безопасности заявила, что собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

По данным следствия, Монтян уехала в Россию в 2021 году. С этого времени она посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима.

Вадим Ребрина

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