UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве сделали комендантский час с 17:00 до 08:00, в Харькове – с 18:00 до 06:00

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 13:47

Комендантский час в Киеве теперь будет с 17:00 до 08:00, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. В Харькове – с 18:00 до 06:00, сообщает горсовет.

Кличко отметил, что в Киеве такой комендантский час вводится с сегодняшнего дня до утра 28 февраля. Все гражданские, которые в это время будут на улице, буду считаться диверсантами врага.

Мэр просит отнестись к этому с пониманием и оставаться дома во время комендантского часа.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
комендантский час киев Харьков война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 