В Киеве сделали комендантский час с 17:00 до 08:00, в Харькове – с 18:00 до 06:00
26.02.2022, 13:47
Комендантский час в Киеве теперь будет с 17:00 до 08:00, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. В Харькове – с 18:00 до 06:00, сообщает горсовет.
Кличко отметил, что в Киеве такой комендантский час вводится с сегодняшнего дня до утра 28 февраля. Все гражданские, которые в это время будут на улице, буду считаться диверсантами врага.
Мэр просит отнестись к этому с пониманием и оставаться дома во время комендантского часа.
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