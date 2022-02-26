В Киеве сделали комендантский час с 17:00 до 08:00, в Харькове – с 18:00 до 06:00

Комендантский час в Киеве теперь будет с 17:00 до 08:00, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. В Харькове – с 18:00 до 06:00, сообщает горсовет.

Кличко отметил, что в Киеве такой комендантский час вводится с сегодняшнего дня до утра 28 февраля. Все гражданские, которые в это время будут на улице, буду считаться диверсантами врага.

Мэр просит отнестись к этому с пониманием и оставаться дома во время комендантского часа.

Марк Сировой

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