В Киеве упала часть Воздухофлотского путепровода
В Киеве произошел обвал фрагментов пешеходной части Воздухофлотского путепровода, поэтому есть ограничения в движении транспорта.
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Департамент транспортной инфраструктуры столичной администрации отмечает, что из-за падения фрагментов на трамвайную линию задерживается движение трамваев №1 и №3, а также перекрыто движение автомобилей вдоль трамвайной линии.
Автомобильное движение перекрыто под путепроводом на границе улиц Борщаговской и Жилянской, пишет КГГА.
Патрульная полиция Киева отметила, что из-за обвала части путепровода, на улице Борщаговской в обоих направлениях перекрыт проезд.
Людей призвали учесть это при планировании поездок.
Жертв и пострадавших из-за инцидента нет, на месте работают городские службы, замечают власти.
Заявлено, что «Киевпасстранс» планирует организовать движение автобусов по маршруту трамвая №3.
В соцсетях распространяются фото с места происшествия:
- 30 сентября 2023 года произошел обвал балок на Дегтяревском путепроводе на пересечении Дегтяревской улицы с улицами Довженко и Елены Телиги.
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