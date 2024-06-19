В Киеве упала часть Воздухофлотского путепровода

Есть ограничения в движении транспорта

Фото: Telegram

В Киеве произошел обвал фрагментов пешеходной части Воздухофлотского путепровода, поэтому есть ограничения в движении транспорта.

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Департамент транспортной инфраструктуры столичной администрации отмечает, что из-за падения фрагментов на трамвайную линию задерживается движение трамваев №1 и №3, а также перекрыто движение автомобилей вдоль трамвайной линии.

Автомобильное движение перекрыто под путепроводом на границе улиц Борщаговской и Жилянской, пишет КГГА.

Патрульная полиция Киева отметила, что из-за обвала части путепровода, на улице Борщаговской в ​​обоих направлениях перекрыт проезд.

Людей призвали учесть это при планировании поездок.

Патрульна поліція Києва

Жертв и пострадавших из-за инцидента нет, на месте работают городские службы, замечают власти.

Заявлено, что «Киевпасстранс» планирует организовать движение автобусов по маршруту трамвая №3.

В соцсетях распространяются фото с места происшествия:

Фото: Telegram

Фото: Telegram

30 сентября 2023 года произошел обвал балок на Дегтяревском путепроводе на пересечении Дегтяревской улицы с улицами Довженко и Елены Телиги.

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