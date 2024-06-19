У Києві впала частина Повітрофлотського шляхопроводу – фото

Є обмеження у русі транспорту

Фото: Telegram

У Києві стався обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу, через це є обмеження у русі транспорту.

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Департамент транспортної інфраструктури столичної адміністрації зазначає, що через падіння фрагментів на трамвайну лінію затримується рух трамваїв №1 та №3, а також перекритий рух автівок уздовж трамвайної лінії.

Автомобільний рух перекрито під шляхопроводом на межі вулиць Борщагівської та Жилянської, пише КМДА.

Патрульна поліція Києва зазначила, що через обвал частини шляхопроводу на вулиці Борщагівській в обох напрямках перекрито проїзд.

Людей закликали врахувати це під час планування поїздок.

Фото: Патрульна поліція Києва

Жертв та постраждалих через інцидент немає, на місці працюють міські служби, зауважує влада.

Заявлено, що Київпастранс планує організувати рух автобусів за маршрутом трамвая №3.

У соцмережах ширяться фото з місця події:

Фото: Telegram

Фото: Telegram

30 вересня 2023 року стався обвал балок на Дегтярівському шляхопроводі на перетині Дегтярівської вулиці з вулицями Довженка й Олени Теліги.

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