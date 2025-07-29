В Киевской области сообщили о подозрении 29 должностным лицам за убытки более 48 млн грн
Прокуроры Киевской областной прокуратуры объявили подозрения 29 гражданам. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Среди фигурантов – должностные лица органов местного самоуправления, работники государственных учреждений, руководители госпредприятий и частного сектора.
Общая сумма нанесенного ущерба составляет 48,375 млн гривен, сообщил генпрокурор. Среди части подозреваемых:
← Председатель Вышгородского горсовета. Его подозревают в растрате бюджетных средств при закупке техники по завышенным ценам.
← Заместитель Белоцерковского городского головы, депутат облсовета. Его подозревают в том, что в период работы в районном государственном совете издал незаконное распоряжение и заключил сделку купли-продажи земельного участка по заниженной стоимости.
← Шестеро работников ГП "Леса Украины". Их подозревают в организации преступной схемы незаконной вырубки леса с последующим сбытом.
← Директор ГП "ДГ Дмитровка" и еще несколько человек. Их подозревают в том, что они завладели почти 18 гектарами землииспользуя поддельные документы и печати.
← Депутат Великодимерского поселкового совета, который одновременно является руководителем строительной компании. Его подозревают в завышении объемов выполненных работ, чтобы незаконно получить финансирование из бюджета.
← Заместитель начальника Гостомельской ВА, гендиректор частной компании и инженер технадзора. Их подозревают в сговоре для присвоения средств при реализации строительного проекта. Фиктивные данные в актах, принятие поддельных документов.
- В июле 2025 года заместитель руководителя одной из окружных прокуратур в Черниговской области получил подозрение за попытку "прикрыть" незаконную передачу 8000 га сельхозземель одному из крупнейших агрохолдингов региона.
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