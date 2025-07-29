На Київщині повідомили про підозру 29 посадовцям за збитки на понад 48 млн грн

Руслан Кравченко (Фото: Facebook-акаунт генпрокурора)

Прокурори Київської обласної прокуратури оголосили підозри 29 громадянам. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Серед фігурантів – посадовці органів місцевого самоврядування, працівники державних установ, керівники держпідприємств і приватного сектору.

Загальна сума завданих збитків становить 48,375 млн гривень, повідомив генпрокурор. Серед частини підозрюваних:

← Голова Вишгородської міськради. Його підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі техніки за завищеними цінами.

← Заступник Білоцерківського міського голови, депутат облради. Його підозрюють у тому, що в період роботи в районній державній раді видав незаконне розпорядження та уклав угоду купівлі-продажу земельної ділянки за заниженою вартістю.

← Шестеро працівників ДП "Ліси України". Їх підозрюють в організації злочинної схеми незаконного вирубування лісу з подальшим збутом.

← Директор ДП "ДГ Дмитрівка" і ще декілька людей. Їх підозрюють у тому, що вони заволоділи майже 18 гектарами землі, використовуючи підроблені документи й печатки.

← Депутат Великодимерської селищної ради, який водночас є керівником будівельної компанії. Його підозрюють у завищенні обсягів виконаних робіт, щоб незаконно отримати фінансування з бюджету.

← Заступник начальника Гостомельської ВА, гендиректор приватної компанії та інженер технагляду. Їх підозрюють у змові для привласнення коштів під час реалізації будівельного проєкту. Фіктивні дані в актах, ухвалення підроблених документів.