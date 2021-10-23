В Киевском апелляционном суде вступились за кандидата в Этический совет

Киевский апелляционный суд назвал "необоснованными обвинениями" сообщение Центра противодействия коррупции о "сомнительной репутации" судьи Юрия Трясуна, которого Совет судей выбрал сегодня одним из кандидатов в члены Этического совета. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"Киевский апелляционный суд считает недопустимым распространение необоснованных обвинений в отношении кандидата в состав Этического совета – судьи Юрия Трясуна", – сказано в сообщении.

В суде говорят, что ЦПК умолчал о фактах, касающихся Трясуна, которые суд, очевидно, считает важными.

Там сообщили, что судья в Киев был переведен с должности судьи Апелляционного суда Крыма.

"Юрий Ростиславович был одним из немногих судей, которые не изменили присяге украинскому народу, и которые в результате аннексии Российской Федерацией полуострова Крым переехали на материковую часть Украины", – говорится в сообщении суда.

Там также отметили, что Трясун привез из Крыма герб Украины, который российские оккупанты демонтировали со здания Апелляционного суда. Сейчас этот герб хранится в музее Киевского апелляционного суда.

Также в суде посчитали необходимым напомнить, что под председательством Трясуна был оставлен без изменений приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президент Виктор Янукович был признан виновным в совершении государственной измены и ведении агрессивной войны, за что был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Сегодня Совет судей выбрал кандидатов в Этический совет, который будет оценивать кандидатов в Высший совет правосудия. Одним из них стал судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун. В ЦПК заявили, что Трясун и еще один кандидат Владимир Сиверин "имеют сомнительную репутацию и очевидно не соответствуют критериям добропорядочности".

В ЦПК отметили, что Трясун в 2016 году прошел квалификационное оценивание, которое не предполагало участия общественности и увольнения недобропорядочных судей.

В декларации Трясуна о родственных связях за 2016 год указано, что его брат Павел по крайней мере до 2012 года занимал должность командира полка "Беркут" в Киевской области, заявили в ЦПК, сославшись на материалы тайной бухгалтерии беглого президента Виктора Януковича, по которым Павел Трясун якобы получал поощрение ко Дню милиции в 2011 году в размере 20 000 грн.

В 2016 году Трясун в составе коллегии судей освободил из-под стражи беркутовца Александра Белова, которого обвиняют в убийствах в Крепостном переулке в Киеве 18 февраля 2014 года, отметили в ЦПК.

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Вадим Ребрина

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