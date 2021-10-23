Судебная реформа. В ЕС поддержали избрание кандидатов в Этический совет

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас поддержал избрание Советом судей кандидатов в состав Этического совета при Высшем совете правосудия по своей квоте. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Хороший шаг вперед в реализации реформы правосудия", - говорится в сообщении.

Маасикас добавил, что теперь Высший совет правосудия должен создать Этический совет, чтобы приступить к работе. По его словам, это можно выполнить в течение недели.

Сегодня Совет судей выбрал кандидатов в Этический совет. Ими стали судья в отставке Владимир Сиверин, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун и судьи Верховного суда Лев Кишакевич и Татьяна Чумаченко.

При этом в Центре противодействия коррупции заявили, что двое из делегированных кандидатов "имеют сомнительную репутацию и очевидно не соответствуют критериям добропорядочности". По данным ЦПК, Трясун был связан "Беркутом" во время режима беглого президента Виктора Януковича, а на Сиверина поступали жалобы, что он якобы давил на сотрудников и подстрекал их превышать полномочия.

3 августа 2021-го президент Зеленский подписал законы о реформе ВСП и Высшей квалификационной комиссии судей.

9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет. Это означало фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.

16 сентября глава Совета судей Богдан Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов.

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Елизавета Кумбер

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