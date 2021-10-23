Судебная реформа. В ЕС поддержали избрание кандидатов в Этический совет
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас поддержал избрание Советом судей кандидатов в состав Этического совета при Высшем совете правосудия по своей квоте. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
"Хороший шаг вперед в реализации реформы правосудия", - говорится в сообщении.
Маасикас добавил, что теперь Высший совет правосудия должен создать Этический совет, чтобы приступить к работе. По его словам, это можно выполнить в течение недели.
Сегодня Совет судей выбрал кандидатов в Этический совет. Ими стали судья в отставке Владимир Сиверин, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун и судьи Верховного суда Лев Кишакевич и Татьяна Чумаченко.
При этом в Центре противодействия коррупции заявили, что двое из делегированных кандидатов "имеют сомнительную репутацию и очевидно не соответствуют критериям добропорядочности". По данным ЦПК, Трясун был связан "Беркутом" во время режима беглого президента Виктора Януковича, а на Сиверина поступали жалобы, что он якобы давил на сотрудников и подстрекал их превышать полномочия.
- 3 августа 2021-го президент Зеленский подписал законы о реформе ВСП и Высшей квалификационной комиссии судей.
- 9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет. Это означало фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.
- 16 сентября глава Совета судей Богдан Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов.
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