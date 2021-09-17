Время спасти судебную реформу в Украине еще есть – Госдепартамент США

В Госдепартаменте США надеются, что Совет судей выполнит свои обязанности и назначит представителей в Совет по этике, который будет оценивать добропорядочность судей. Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента Неда Прайса, опубликованном на сайте ведомства.

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США признают решающее значение судебной реформы в Украине для укрепления верховенства закона и привлечения в страну иностранных инвестиций, говорится в заявлении.

В Госдепе назвали историческими законы о судебной реформе, которые были приняты в июле 2021 года, но подчеркнули, что отказ Совета судей назначить представителей в Совет по этике, предусмотренный судебной реформой, грозит ее сорвать.

"Еще есть время спасти эти усилия. Совет судей может выполнить свои обязанности по исполнению закона и выдвинуть кандидатуры", – заявил Прайс.

Судебная реформа принесет больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит честность и справедливость, уверены в Госдепе. "Украинский народ заслуживает не меньшего", – говорится в заявлении.

3 августа 2021-го Зеленский подписал законы о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

В начале сентября международные организации выдвинули своих кандидатов в Этический совет при ВСП. Это – юридическая элита ЕС и США: бывшие судьи Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокуроры Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министры юстиции и внутренних дел Словении.

9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на добропорядочность кандидатов в члены Высшего совета правосудия. Как объяснила LIGA.net эксперт ЦПК Галина Чижик, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, а он не может быть создан без представителей от Совета судей.

эксперт ЦПК Галина Чижик, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, а он не может быть создан без представителей от Совета судей. Вчера, 16 сентября, глава Совета судей Богдан Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что совет выдвинет своих кандидатов.

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Денис Юдин

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