В Киевсовете задумались, не выселить ли государство-террориста РФ из здания в столице

В Киевском городском совете 4 апреля зарегистрирован проект решения о расторжении договора аренды земельного участка на Воздухофлотском проспекте, 27, заключенного между Киевским городским советом и посольством РФ в Украине.

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Авторы проекта решения для его обоснования ссылаются на ряд законов Украины, в том числе закон о введении военного положения от 24.02.2022, на обращение Верховной Рады к международным институциям, а также на "заявление МИД Украины о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией", которое было сделано 24.02.2022.

В упомянутом заявлении МИД говорится, что президент Владимир Зеленский поддержал предложение министерства о разрыве дипломатических отношений Украины с РФ. "По поручению Главы Украинского государства МИД Украины приступило к процедуре разрыва дипломатических отношений в соответствии с нормами международного права", – говорится в заявлении.

При этом в тексте проекта решения Киевсовета посольство государства-террориста упоминается как действующее: "информировать Посольство Российской Федерации в Украине о принятии данного решения".

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Вадим Ребрина

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