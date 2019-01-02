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02.01.2019, 14:58

В КИУ пояснили, когда официально начинается предвыборная агитация

В КИУ пояснили, когда официально начинается предвыборная агитация - Фото
Билборд Порошенко (фото - LIGA.net)

В Комитете избирателей подчеркнули, что пока кандидат не зарегистрирован, его деятельность не считается официальной агитацией

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Предвыборная агитация кандидатов в президенты начинается на следующий день после его официальной регистрации Центризбиркомом, а не после оглашения намерения баллотироваться. Это пояснил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Укринформ

До тех пор, пока кандидат официально не зарегистрирован, на него не распространяется действие законодательства о выборах. 

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"(...)Ряд других политиков, которые не просто заявили о намерении баллотироваться, а проводят агитационную кампанию, у которой есть все признаки избирательной, то есть они говорят о себе как о потенциальных победителях выборов, о первых шагах, которые они сделают на посту президента. На таких лиц действие законодательства не распространяется до того времени, пока они не сдадут документы в ЦИК", - отметил Кошель. 

До тех пор, пока кандидат не зарегистрирован, он не должен отчитываться о потраченных на рекламную кампанию средствах. 

31 декабря ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты - бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко

Официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации будет проводиться до 3 февраля 2019 года включительно.

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Теги: предвыборная агитация, выборы, президент, кандидат, цик, КВУ
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