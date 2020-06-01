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В КИУ сообщили, кто из нардепов-миллионеров арендует жилье за бюджетные средства

В КИУ сообщили, кто из нардепов-миллионеров арендует жилье за бюджетные средства - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
01.06.2020, 14:34

По данным КИУ, абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства - члены фракции Слуга народа

19 нардепов-миллионеров  президентской фракции Слуга народа арендуют жилье за бюджетные средства. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

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Всего в апреле этого года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Из них, по данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами.

"Абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства - члены фракции Слуга народа. Речь идет о 19 человек", - подчеркнули в КИУ.

Среди них:

  • Александр Трухин - задекларировал 21,7 млн грн;
  • Артем Кунаев – 9,9 млн грн;
  • Степан Чернявский – 9,6 млн грн;
  • Павел Якименко – 9,4 млн грн;
  • Александр Салийчук – 8,6 млн грн;
  • Евгений Петруняк - 7 млн грн;
  • Алексей Ковалев – 6,9 млн грн;
  • Федор Вениславский – 6,8 млн грн;
  • Богдан Торохтий – 6,4 млн грн;
  • Андрей Костин - 4, 8 млн грн;
  • Александр Аликсийчук – 4,3 грн;
  • Геннадий Касай – 4,1 млн грн;
  • Александр Горобец – 2,9 млн грн;
  • Анна Личман – 2,6 млн грн;
  • Артем Черноморов – 2,5 млн грн;
  • Максим Зуев - 2 млн грн;
  • Эдуард Прощук – 1,9 млн грн.
  • Дмитрий Налетов – 1,6 млн грн.
  • Елена Копанчук – 1,2млн грн.

"С учетом денежных активов жены и заемных средств, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства, стоит добавить Максима Бужанского (Слуга народа, - ред.). В декларации депутата указано $332 000, которые он одолжил третьим лицам, а $218 000 наличных средств находится в собственности жены”, - уточнили в КИУ.

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Народные депутаты-миллионеры, которые получают компенсацию на жилье, совокупно задекларировали денежных активов на 162 млн грн.

В КИУ подчеркнули, что в ТОП-5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме Трухина, Кунаева и Чернявского, попал Анатолий Урбанский из группы За майбутнє (19,7 млн грн.) и Олег Мейдич из Батькивщины (9,8 млн грн).

По данным КИУ, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено 1,2 млн грн. (в среднем по 20 000 на нардепа). "При этом в апреле общие цифры расходов уменьшились в связи с пандемией COVID-19. В марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 млн грн", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

СПРАВКА. Согласно ч. 2 ст. 35 закона о статусе народного депутата Украины право на получение компенсации на жилье имеют депутаты, которые "не обеспечены жильем в Киеве, и место их проживания, в соответствии с регистрацией находится на расстоянии более 30 км от границ города".

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Арина Толина
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