В КИУ сообщили, кто из нардепов-миллионеров арендует жилье за бюджетные средства

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

19 нардепов-миллионеров президентской фракции Слуга народа арендуют жилье за бюджетные средства. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

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Всего в апреле этого года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Из них, по данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами.

"Абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства - члены фракции Слуга народа. Речь идет о 19 человек", - подчеркнули в КИУ.

Среди них:

Александр Трухин - задекларировал 21,7 млн грн;

Артем Кунаев – 9,9 млн грн;

Степан Чернявский – 9,6 млн грн;

Павел Якименко – 9,4 млн грн;

Александр Салийчук – 8,6 млн грн;

Евгений Петруняк - 7 млн грн;

Алексей Ковалев – 6,9 млн грн;

Федор Вениславский – 6,8 млн грн;

Богдан Торохтий – 6,4 млн грн;

Андрей Костин - 4, 8 млн грн;

Александр Аликсийчук – 4,3 грн;

Геннадий Касай – 4,1 млн грн;

Александр Горобец – 2,9 млн грн;

Анна Личман – 2,6 млн грн;

Артем Черноморов – 2,5 млн грн;

Максим Зуев - 2 млн грн;

Эдуард Прощук – 1,9 млн грн.

Дмитрий Налетов – 1,6 млн грн.

Елена Копанчук – 1,2млн грн.

"С учетом денежных активов жены и заемных средств, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства, стоит добавить Максима Бужанского (Слуга народа, - ред.). В декларации депутата указано $332 000, которые он одолжил третьим лицам, а $218 000 наличных средств находится в собственности жены”, - уточнили в КИУ.

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Народные депутаты-миллионеры, которые получают компенсацию на жилье, совокупно задекларировали денежных активов на 162 млн грн.

В КИУ подчеркнули, что в ТОП-5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме Трухина, Кунаева и Чернявского, попал Анатолий Урбанский из группы За майбутнє (19,7 млн грн.) и Олег Мейдич из Батькивщины (9,8 млн грн).

По данным КИУ, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено 1,2 млн грн. (в среднем по 20 000 на нардепа). "При этом в апреле общие цифры расходов уменьшились в связи с пандемией COVID-19. В марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 млн грн", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

СПРАВКА. Согласно ч. 2 ст. 35 закона о статусе народного депутата Украины право на получение компенсации на жилье имеют депутаты, которые "не обеспечены жильем в Киеве, и место их проживания, в соответствии с регистрацией находится на расстоянии более 30 км от границ города".

30 мая сообщалось, что семья президента Владимира Зеленского за 2019 год заработала более 28,6 млн гривень, из которых уплачено 3,6 млн налогов.

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