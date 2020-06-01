В КИУ сообщили, кто из нардепов-миллионеров арендует жилье за бюджетные средства

19 нардепов-миллионеров президентской фракции Слуга народа арендуют жилье за бюджетные средства. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.
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Всего в апреле этого года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Из них, по данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами.
"Абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства - члены фракции Слуга народа. Речь идет о 19 человек", - подчеркнули в КИУ.
Среди них:
"С учетом денежных активов жены и заемных средств, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства, стоит добавить Максима Бужанского (Слуга народа, - ред.). В декларации депутата указано $332 000, которые он одолжил третьим лицам, а $218 000 наличных средств находится в собственности жены”, - уточнили в КИУ.
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Народные депутаты-миллионеры, которые получают компенсацию на жилье, совокупно задекларировали денежных активов на 162 млн грн.
В КИУ подчеркнули, что в ТОП-5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме Трухина, Кунаева и Чернявского, попал Анатолий Урбанский из группы За майбутнє (19,7 млн грн.) и Олег Мейдич из Батькивщины (9,8 млн грн).
По данным КИУ, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено 1,2 млн грн. (в среднем по 20 000 на нардепа). "При этом в апреле общие цифры расходов уменьшились в связи с пандемией COVID-19. В марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 млн грн", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.
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