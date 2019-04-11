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11.04.2019, 14:55

Результаты выборов, вероятно, повторят результаты опросов - КМИС

Результаты выборов, вероятно, повторят результаты опросов - КМИС - Фото
Петр Порошенко, Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Результаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского по итогам второго тура, скорее всего, будут соответствовать данным соцопросов, считает эксперт КМИС

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Результаты опроса социологической группы Рейтинг, согласно которым отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко составляет 40%, скорее всего, подтвердятся в ходе голосования. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий в эфире Радио НВ.

"Скорее всего, да... На данный момент, если все сохранится, то результаты второго тура будут примерно такими, как показывают опросы", - отметил он.

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Грушецкий также подчеркнул, что для оттока голосов избирателей от кандидата Зеленского он должен "сверхсерьезно" себя дискредитировать.

При этом будущие дебаты между Порошенко и Зеленским могут повлиять на решение ограниченного числа избирателей. "Они (дебаты - ред.) на результатах, конечно, могут сказаться, но они могут повлиять, скорее всего, на ограниченное количество процентов", - сказал социолог.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, дебаты
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