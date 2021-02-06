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В колонии России умер украинец из Крыма: ему не оказали медпомощь – правозащитники

06.02.2021, 23:50
В колонии России умер украинец из Крыма: ему не оказали медпомощь – правозащитники - Фото
Фото: ЕРА

5 февраля в российской колонии вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи скончался гражданин Украины – 49-летний Владимир Олегович Здоренко. Об этом сообщают Региональный центр прав человека и Крымская правозащитная группа.

Как отмечается, Здоренко осудили на территории оккупированного Крыма в 2019 году за якобы кражу.

После вынесения приговора, украинца незаконно вывезли в Россию – в исправительную колонию №1 республики Адыгея (Краснодарский край), где он заразился ВИЧ-инфекцией. Как отмечается, о болезни Здоренко узнал только в начале этого года, уже находясь в тяжелом состоянии.

Врачи колонии игнорировали его жалобы на сильную боль в теле и высокую температуру и не оказывали помощь. Они признали украинца больным и положили в лазарет только после того, как он потерял почти половину массы тела и лишился возможности самостоятельно передвигаться, говорить и есть. 

Здоренко умер в 6 утра 5 февраля.

Правозащитники напоминают, что в течение 2016-2020 гг. в исправительной колонии №1 республики Адыгея погибли несколько украинцев: Валерий Керимов, Александр Перро, Дмитрий Серпик, Сергей Самохвалов, Андрей Титков.

Читайте также: Семерых украинцев в России незаконно осудили к 13-19 годам строгого режима

Наталия Медведева
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Крым смерть колония Владимир Здоренко
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