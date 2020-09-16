Семерых украинцев в России незаконно осудили к 13-19 годам строгого режима
МИД Украины назвало осуждение неправомерным и потребовало от РФ всех освободить
Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес незаконные приговоры фигурантам второго бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир. Граждане Украины получили от 13 до 19 лет строго режима. Об этом сообщает общественное объединение Крымская солидарность.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сроки: Марлен Асанов - 19 лет, Мемет Белялов - 18, Тимур Ибрагимов - 17, Сейран Салиев - 16, Сервер Мустафаев — 14, Сервер Зекирьяев — 13, Эдем Смаилов - 13.
Эрнес Аметов был признан невиновным и освобожден в зале суда.
МИД Украины назвало осуждение неправомерным.
Там отметили, что все указанные граждане Украины были незаконно задержаны во временно оккупированном Крыму и вывезены в Россию. Следствие и судебный процесс проходили с многочисленными нарушениями, обвинения сфабрикованы с целью запугивания и подавления любых нелояльных гражданских движений в Крыму, заявил МИД.
Ведомство потребовало от РФ освободить всех незаконно удерживаемых украинцев. МИД также призвал международное сообщество отреагировать на действия Москвы.
- 27 марта 2019 года в ходе проведения самых массовых обысков в Крыму по делу "Хизб ут-Тахрир" (исламской организации, легально действующей в Украине, но запрещенной в РФ в качестве "экстремистской") были задержаны 20 человек.
- 18 июня в российском Ростове-на-Дону суд вынес приговоры фигурантам первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".
- Украина считает это репрессиями против крымских татар.
Комментарии