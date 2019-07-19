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19.07.2019, 06:51

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ - Фото
Фото: EPA

Конгрессмены предлагают ввести санкции против 24 представителей ФСБ России пока не будут освобождены все 24 пленных моряка

В США внесли на обсуждение в Палату представителей Конгресса новый законопроект о введении санкции против страны-агрессора России за захват украинских моряков и судов в Черном море. Об этом говорится в совместном заявлении авторов законопроекта, обнародованном на официальной странице конгрессвумен Марси Каптур.

Соавторы законопроекта - Марси Каптур, Майкл Куигли от Демократической партии, а республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

Законопроект направлен на введении санкций против 24 высокопоставленных представителей Федеральной службы безопасности России с целью добиться освобождения 24 пленных моряков.

"Этот законопроект - мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что США не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию - немедленно освободить украинских моряков”, - говорится в заявлении.

Члены Конгресса США также призывают международное сообщество "не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире".

17 июля 2019 года Московский суд продлил арест всем 24 незаконно задержанным украинским морякам еще на три месяца.

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Теги: Россия, США, санкции, моряки, Марси Каптур
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