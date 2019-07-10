В Конгрессе США инициируют выступление Зеленского

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского Конгресса. Об этом говорится в официальном письме законодателей, передает Укринформ.

Предстваители Конгресса подчеркнули, что приглашение Зеленского могло бы способствовать усилению взаимодействия на таких ключевых направлениях как антикоррупционная политика, демократические реформы, кибер- и военная безопасность, проблемы ветеранов, энергетическая независимость, содействие сбалансированной гендерной политике.

"Приглашение президента Зеленского на совместное заседание Конгресса послужит мощным символическим месседжем Кремлю: американский народ стоит плечом к плечу с украинским народом", - отмечается в обращении американских законодателей.

Письмо подписали члены Конгресса США Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Анди Харрис и Майк Куигли.

7 июля спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа должна состояться в ближайшем будущем.