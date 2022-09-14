В Красном Кресте обсудили с террористами ЛНР обмен пленными. Лубинец отреагировал

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на переговоры представительницы Международного комитета Красного Креста Марианны Гассер с представителями террористической организации ЛНР. Лубинец провел срочные консультации с МККК и напомнил, что он не будет участвовать в переговорах с посредниками россиян.

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Сегодня пропагандистские росСМИ сообщили, что Гассер провела с террористами переговоры, которые касались "установления контакта с украинским омбудсменом" и "создания действенного механизма обмена пленными".

"Сегодня по этому поводу срочно провел консультации с председателем делегации МККК в Украине Паскалем Хундтом и его преемником Стефаном Сакальяном, который в ближайшее время возглавит офис МККК в Украине", – сообщил Лубинец.

Омбудсмен заявил, что готов вести разговор об освобождении украинцев с российской стороной – омбудсменом РФ Татьяной Москальковой.

"Как заявлял и раньше, я не легитимизирую псевдореспублики и не веду переговоры с посредниками в виде так называемых ЛНР и ДНР", – добавил Лубинец.

Ранее Лубинец заявил, что международные организации постоянно получают от России отказы в доступе к украинским военнопленным и захваченным россиянами гражданским, но ничего в связи с этим не предпринимают.

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Оксана Житнюк

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