В Кремле заявили, что Макрон прервал разговор Зеленского и Путина

Эмманюэль Макрон, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель (Фото: EPA)

Во время нормандского саммита президент Франции Эмманюэль Макрон прервал разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента страны-агрессора РФ Владимира Путин. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление Кремля.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президенты Украины и РФ проговорили с глазу на глаз в Елисейском дворце "минут 10-15", что, по мнению Кремля, "не так коротко", а затем они были прерваны президентом Франции, который настаивал на продолжении работы в нормандском формате.

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