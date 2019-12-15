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В Кремле заявили, что Макрон прервал разговор Зеленского и Путина

В Кремле заявили, что Макрон прервал разговор Зеленского и Путина - Фото
Эмманюэль Макрон, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель (Фото: EPA)
15.12.2019, 12:59

Президенты Украины и РФ проговорили с глазу на глаз в Париже "минут 10-15"

Во время нормандского саммита президент Франции Эмманюэль Макрон прервал разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента страны-агрессора РФ Владимира Путин. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление Кремля. 

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президенты Украины и РФ проговорили с глазу на глаз в Елисейском дворце "минут 10-15", что, по мнению Кремля, "не так коротко", а затем они были прерваны президентом Франции, который настаивал на продолжении работы в нормандском формате.

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Владимир Зеленский владимир путин дмитрий песков эмманюэль макрон нормандский формат нормандский саммит
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