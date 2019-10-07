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В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
07.10.2019, 14:46

Секретарь президента РФ Владимира Путина отметил, что Москва "заинтересована в выполнении минского плана действий"

В Кремле заявили, что "имеют определенное влияние" на оккупационные войска в Донецкой и Луганской областях Украины, но гарантировать их отвод в рамках процесса разведения сил "не могут". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

"Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Кремль гарантировать, что гибридные войска будут отведены от линии соприкосновения.

Вместе с тем Песков отметил, что Москва заинтересована в выполнении "минского плана действий".

Разведение войск в районе Петровского и Золотого должно было начаться сегодня, 7 октября. Однако, по словам главы МИД Вадима Пристайко, процесс не начался из-за недавних обстрелов со стороны боевиков – согласно договоренностям, отвод войск начинается на седьмой день стойкого перемирия.

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разведение войск
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